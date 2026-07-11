Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монголии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.

Как передает Day.Az, в письме, опубликованном на официальном сайте Президента Азербайджана, говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 11 июля - Национального праздника Монголии.

Нынешний уровень азербайджано-монгольских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение всестороннему развитию этих отношений, построенных на добрых традициях.

Верю, что в интересах наших народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания".