https://news.day.az/sport/1847262.html ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала На ЧМ-2026 по футболу состоятся заключительные матчи 1/4 финала. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередной игровой день сборная Норвегии встретится с Англией, а Аргентина сыграет со Швейцарией. ЧМ-2026 1/4 финала 12 июля 01:00. Норвегия - Англия 05:00. Аргентина - Швейцария
ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала
На ЧМ-2026 по футболу состоятся заключительные матчи 1/4 финала.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередной игровой день сборная Норвегии встретится с Англией, а Аргентина сыграет со Швейцарией.
ЧМ-2026
1/4 финала
12 июля
01:00. Норвегия - Англия
05:00. Аргентина - Швейцария
Отметим, что в первых двух матчах четвертьфинала Франция обыграла Марокко со счетом 2:0, а Испания победила Бельгию - 2:1.
Победители сегодняшних встреч выйдут друг на друга во втором полуфинале турнира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре