ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала

На ЧМ-2026 по футболу состоятся заключительные матчи 1/4 финала.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередной игровой день сборная Норвегии встретится с Англией, а Аргентина сыграет со Швейцарией.

ЧМ-2026

1/4 финала

12 июля

01:00. Норвегия - Англия

05:00. Аргентина - Швейцария

Отметим, что в первых двух матчах четвертьфинала Франция обыграла Марокко со счетом 2:0, а Испания победила Бельгию - 2:1.

Победители сегодняшних встреч выйдут друг на друга во втором полуфинале турнира.