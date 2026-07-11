МЧС Азербайджана выступило с важным предупреждением перед выходными

МЧС Азербайджана призвало граждан, планирующих провести выходные на пляжах, строго соблюдать правила безопасности.

Как передает Day.Az, в пресс-службе министерства сообщили, что в летний сезон, особенно по выходным, значительно возрастает число отдыхающих у водоемов. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые граждане продолжают нарушать правила безопасности, что нередко приводит к трагическим последствиям.

В МЧС в очередной раз напомнили, что запрещается купаться в местах, не предназначенных для этого, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах, заплывать за пределы зоны купания, заходить в море в ветреную погоду, оставаться на пляже на ночь, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, вести себя на воде опасным образом, а также заходить в акваторию пляжа на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Ведомство также призвало родителей не оставлять детей без присмотра, соблюдать требования предупреждающих знаков и выполнять указания спасателей. Кроме того, подчеркивается, что длительное пребывание под палящим солнцем, а также купание после наступления темноты представляют серьезную опасность.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить на горячую линию 112.