Представитель Буркина-Фасо о роли СМИ в деколонизации

Борьба за деколонизацию должна вестись также в информационном пространстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам участник из Буркина-Фасо Муса Конате (Moussa Konate) на полях международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Эта конференция очень важна для нас, потому что мы не можем отказаться от нашей борьбы за деколонизацию. Деколонизация имеет огромное значение для нашей страны. Мы получили независимость более 60 лет назад, однако реальная ситуация выглядит совсем иначе. На практике у нас до сих пор нет настоящей свободы на нашей земле. Французское правительство продолжает действовать в наших странах так, как считает нужным. В действительности мы не обладаем полной свободой - ни в экономической сфере, ни в культуре, ни во многих других областях", - сказал он.

Конате отметил, что Бакинская инициативная группа дала возможность оставаться в своей стране и при этом получить площадку, чтобы донести свою позицию до международного сообщества и мировых СМИ.

"Это очень важно. Именно поэтому мы считаем необходимым быть здесь и обсуждать эти вопросы вместе с представителями СМИ и стран Африки. Мы понимаем, что борьба должна вестись не только на местах. Не менее важно вести борьбу в информационном пространстве и добиваться экономической свободы. Именно поэтому мы сегодня здесь", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.