Французский журналист призвал к поддержке независимых СМИ

Необходимо перейти от слов к действиям в поддержке независимых СМИ.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend основатель французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн в кулуарах международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Подобные мероприятия очень важны, потому что они позволяют людям высказаться и дают голос тем, кто обычно не имеет возможности говорить и рассказать свою собственную историю. Хотя выступления очень полезны, но этого недостаточно. Необходимо переходить к практическим шагам", - сказал он.

Брюн отметил, что прежде всего нужно иметь в виду, что Европа - это в некотором смысле искусственная конструкция.

"На самом деле Европа не существует как единое целое. Есть большая разница между официальной политикой Европейского союза и настроениями европейских народов. Это кардинально разные вещи. Кроме того, политика в отношении Азербайджана, например, во многом определяется тем, что в Европе, особенно во Франции, существует большая армянская диаспора", - сказал Брюн.

Он подчеркнул, что эта диаспора обладает значительным влиянием.

"Армяне также очень хорошо поняли, что коммуникации и средства массовой информации являются ключевым фактором. Поэтому они приобрели влияние в школах журналистики, газетах и других медиа. В результате политика европейских институтов во многом формируется под влиянием этой проармянской прессы. Именно поэтому Азербайджану действительно следует активнее работать со средствами массовой информации",- сказал Брюн.

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.