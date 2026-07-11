Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,18 доллара США, или 1,5%, и составила 77,91 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан уменьшилась на 1,25 доллара, или 1,6%, и составила 75,06 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,78 доллара, или 3,9%, и достигла 44,15 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,19 доллара, или 1,6%, и достигла 74,20 доллара за баррель", - говорится в информации.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Отметим, что согласно последним данным аналитиков Trading Economics, нефть Brent удерживалась около отметки 76 долларов за баррель в пятницу после снижения примерно на 2% в предыдущую сессию: "Причиной стали сообщения о том, что США и Иран продолжат мирные переговоры, несмотря на недавнюю эскалацию боевых действий, нарушившую поставки энергоносителей через Ормузский пролив".

"Тем не менее эталонная нефть Brent по-прежнему демонстрировала рост примерно на 6% с начала недели. Это произошло после того, как американские силы в течение двух дней подряд наносили удары по объектам в Иране в ответ на недавние атаки на суда в Ормузском проливе, что вызвало ответные удары Тегерана по американским военным базам в регионе.

Президент США Дональд Трамп также поставил под сомнение действие временного мирного соглашения после возобновления боевых действий, заявив, что соглашение "больше не действует", - говорится в информации Trading Economics.

Сообщается, что на этой неделе интенсивность судоходства через Ормузский пролив значительно снизилась, и рынки внимательно следят за тем, восстановится ли транзит до нормального уровня: "Стратегически важный Ормузский пролив остается одним из ключевых спорных вопросов в продолжающихся переговорах между США и Ираном".