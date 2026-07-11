В БИГ поблагодарили представителей СМИ

За последние три года медиа сыграли важную роль в расширении глобального просвещения по вопросам деколонизации и вынесении последствий колониальной политики на международную повестку дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов в рамках международной конференции "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

По его словам, именно БИГ стала одной из сторон и организаций, внесших наиболее значимый вклад в процесс деколонизации на международном уровне за последние три года.

"В результате деятельности, осуществленной нами за последние три года, мы значительно повысили осведомленность мирового сообщества о колониальных преступлениях, последствиях колониальной политики и ходе процесса деколонизации. Благодаря конструктивной деятельности нашей организации на различных международных платформах, мы довели эти вопросы до сведения международных организаций не только в политической плоскости, но и по различным другим направлениям", - сообщил А. Аббасов.

Представитель БИГ отметил, что в настоящее время ООН и его институты, Движение неприсоединения и другие международные организации все чаще включают вопросы деколонизации в свои повестки дня.

"Это, естественно, результат проводимого процесса просвещения. Безусловно, особую роль в этом процессе сыграли представители медиа и информационные агентства. От имени БИГ и всех сторон, вовлеченных в процесс деколонизации, хотел бы выразить глубокую благодарность представителям СМИ. Без вас мировая общественность не была бы столь информирована о последствиях колониальной политики. Сегодня информационные агентства и представители медиа являются одной из сторон, играющих наиболее важную роль в процессе деколонизации", - подчеркнул он.

Он сообщил, что нынешняя инициатива, связанная с журналистами, является вторым проектом БИГ в данном направлении.

А.Аббасов напомнил, что в 2024 году в Азербайджане был организован медиа-тур для представителей СМИ, осуществляющих деятельность на заморских территориях. В рамках этой программы в Университете АДА был проведен тренинг по коммуникациям, а также организованы двусторонние встречи и обмен мнениями с профильными государственными структурами и информационными агентствами.

"А сегодня, уже в 2026 году, мы проводим международную конференцию, посвященную роли представителей медиа в деколонизации. В этой конференции принимают участие как местные, так и зарубежные представители СМИ, ведется обмен мнениями. Думаю, что подобные инициативы и в будущем внесут очень важный вклад в процесс деколонизации", - добавил официальный представитель БИГ.