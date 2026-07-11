https://news.day.az/world/1847299.html Тайфун "Бави" обрушился на юг Японии - ВИДЕО На юге Японии из-за тайфуна "Бави" пострадали 12 человек, отменено 220 авиарейсов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.
Тайфун "Бави" обрушился на юг Японии - ВИДЕО
На юге Японии из-за тайфуна "Бави" пострадали 12 человек, отменено 220 авиарейсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.
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