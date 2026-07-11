Тайфун "Бави" обрушился на юг Японии

На юге Японии из-за тайфуна "Бави" пострадали 12 человек, отменено 220 авиарейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.