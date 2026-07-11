Женская сборная Азербайджана U-20 сыграет с Румынией

Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в болгарском Самокове.

Азербайджанская команда встретится со сборной Румынии в борьбе за 9-14-е места.

Матч начнется в 16:15 по бакинскому времени.

Отметим, что в предыдущей игре за 9-14-е места сборная Азербайджана победила Боснию и Герцеговину со счетом 75:71.