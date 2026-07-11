https://news.day.az/sport/1847302.html Женская сборная Азербайджана U-20 сыграет с Румынией Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в болгарском Самокове. Азербайджанская команда встретится со сборной Румынии в борьбе за 9-14-е места. Матч начнется в 16:15 по бакинскому времени.
Женская сборная Азербайджана U-20 сыграет с Румынией
Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в болгарском Самокове.
Азербайджанская команда встретится со сборной Румынии в борьбе за 9-14-е места.
Матч начнется в 16:15 по бакинскому времени.
Отметим, что в предыдущей игре за 9-14-е места сборная Азербайджана победила Боснию и Герцеговину со счетом 75:71.
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