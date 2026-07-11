Товарооборот между Арменией и Россией резко сократился

Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.

Согласно статистике за первые пять месяцев текущего года, товарооборот между странами составил $2,196 млрд, в то время как в январе - мае 2025 года он составлял $2,763 млрд. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: в январе - мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года - 35,1%.

На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами ЕАЭС с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами ЕАЭС вырос: с Белоруссией на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Киргизией на 194,8%.

Согласно Статкомитету, общий товарооборот Армении составил $7,865 млрд, что на 0,1% меньше показателя 2025 года в $7,870 млрд.