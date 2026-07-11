Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" в Италии

Азербайджанская команда Flame стала победителем пятого фестиваля European Gym for Life Challenge, который прошел в итальянской Пистойе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, коллектив успешно выступил в дисциплине "Гимнастика для всех".

"Flame" завоевала золотую медаль среди 74 команд.

Азербайджанский коллектив представил композицию в категории малых команд и заслужил признание как зрителей, так и судей.

European Gym for Life Challenge является одним из самых престижных европейских фестивалей по гимнастике для всех.

Международное мероприятие проводится European Gymnastics раз в два года и объединяет команды из разных стран, выступая площадкой для демонстрации творчества, технического мастерства и командного духа.