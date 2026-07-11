В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В Баку и ряде регионов Азербайджана объявлено "желтое" предупреждение из-за сильного ветра.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно прогнозу, 12-14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается усиление ветра, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение.

По данным службы, в Баку и на Абшероне усилится северо-западный ветер. В Нахчыванской АР, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Сиязане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Тертере, Барде, Мингячевире, Гаджигабуле, Нефтчале, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре и Джалилабаде ожидается усиление восточного ветра до 13,9-20,7 м/с.

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