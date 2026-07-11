https://news.day.az/officialchronicle/1847321.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Кичик Галадереси - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "С нашими жителями села Кичик Галадереси Шушинского района".