На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Кичик Галадереси

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"С нашими жителями в селе Кичик Галадереси Шушинского района".