Продажи компьютеров обвалились

Продажи компьютеров резко упали за последние два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание How-To Geek со ссылкой на исследователей из IDC.

Журналисты изучили отчет IDC, в котором говорится, что глобальный рынок компьютеров продолжает падать. Специалисты заявили, что по итогам второго квартала 2026 года поставки техники упали на 4,9 процента. Главной причиной падения назвали продолжающийся кризис памяти. Текущее снижение назвали самым крупным за последние два года.

Лидером мирового рынка компьютеров во втором квартале осталась китайская Lenovo, которая получила долю 16,6 процента - снижение за год составило 2,1 процента. В топ-5 также оказались HP, Dell, Apple и Asus. Аналитики отметили, что поставки всех производителей компьютеров упали, за исключением Apple. Американской корпорации удалось нарастить продажи на 10 процентов благодаря выпуску недорогого ноутбука MacBook Neo.

При этом в IDC обратили внимание на рост выручки главных производителей техники. "Объемы поставок падают, но выручка растет, потому что поставщики повышают цены быстрее, чем падает спрос", - заметил аналитик IDC Джитеш Убрани. По прогнозу специалистов, ухудшение макроэкономических условий и дефицит памяти сохранятся как минимум до 2028 года.