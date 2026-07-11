В Баку столкнулись два мотоцикла, есть погибший - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, авария произошла 10 июля около 16:00.
По предварительным данным, мотоцикл под управлением 22-летнего Амина Джафарова столкнулся с другим мотоциклом, которым управлял 21-летний Эльшан Гусейнов. Оба транспортных средства двигались в одном направлении.
По информации полиции, причиной ДТП стали превышение скорости и грубое нарушение правил дорожного движения. В результате аварии Амин Джафаров скончался на месте от полученных тяжелых травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование всех обстоятельств происшествия.
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.
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