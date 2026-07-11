В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанки - ВИДЕО
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, Эмин Алиев был задержан в Международном аэропорту Батуми. Его обвиняют в убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой.
Отмечается, что задержание было проведено в тесной координации с правоохранительными органами Азербайджана и Турции, а также при непосредственном участии полицейского атташе Грузии в Турции.
Напомним, убийство произошло 25 июня.
По данным следствия, Фатима Керимова прибыла в Грузию вместе со своим знакомым Кянаном Алиевым. Сообщается, что он порвал ее паспорт, лишив возможности вернуться в Азербайджан. После этого женщина обратилась за помощью к своему родственнику Эмину Алиеву. Следствие считает, что, прибыв в Грузию, Эмин Алиев задушил Фатиму Керимову, после чего скрылся, выехав в Турцию.
После совершения преступления МВД Грузии объявило Эмина Алиева в международный розыск.
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