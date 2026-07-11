В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанки

В Грузии задержан подозреваемый в убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, Эмин Алиев был задержан в Международном аэропорту Батуми. Его обвиняют в убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой.

Отмечается, что задержание было проведено в тесной координации с правоохранительными органами Азербайджана и Турции, а также при непосредственном участии полицейского атташе Грузии в Турции.

Напомним, убийство произошло 25 июня.

По данным следствия, Фатима Керимова прибыла в Грузию вместе со своим знакомым Кянаном Алиевым. Сообщается, что он порвал ее паспорт, лишив возможности вернуться в Азербайджан. После этого женщина обратилась за помощью к своему родственнику Эмину Алиеву. Следствие считает, что, прибыв в Грузию, Эмин Алиев задушил Фатиму Керимову, после чего скрылся, выехав в Турцию.

После совершения преступления МВД Грузии объявило Эмина Алиева в международный розыск.