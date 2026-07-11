Пассажирский самолет разбился на Багамах - погибли все находившиеся на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на Багамах потерпел крушение самолет Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air. В результате авиакатастрофы погибли все 10 человек, находившиеся на борту.

По данным властей, самолет вылетел из аэропорта Нассау и направлялся в Сан-Андрос, однако разбился незадолго до посадки. Изначально сообщалось об одном выжившем, однако позднее премьер-министр Багам Филип Дэвис подтвердил, что пострадавший скончался от полученных травм.

После трагедии власти в качестве меры предосторожности временно приостановили полеты авиакомпании Flamingo Air.

В тот же день произошел еще один инцидент с самолетом перевозчика: рейс был вынужден вернуться в аэропорт после сообщения пилота о неисправности. Пассажиров благополучно эвакуировали, после чего воздушное судно загорелось.

Причины обоих происшествий устанавливаются.