Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Турции - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"В рамках визита министр обороны принял участие в церемонии выпуска курса "Управление объединённым штабом" Объединённого военного института Национального университета обороны Турецкой Республики, а также курсов "Управление штабом" институтов Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.
Выступивший на мероприятии Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Генерал-полковник З.Гасанов вручил дипломы азербайджанским военнослужащим, успешно завершившим обучение на курсах.
К символическому пню были прикреплены эмблемы выпуска, после чего выпускникам были вручены сертификаты.
В заключение была сделана памятная фотография", - говорится в информации ведомства.
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