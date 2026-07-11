Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турецкой Республике.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"В рамках визита министр обороны принял участие в церемонии выпуска курса "Управление объединённым штабом" Объединённого военного института Национального университета обороны Турецкой Республики, а также курсов "Управление штабом" институтов Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Выступивший на мероприятии Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Генерал-полковник З.Гасанов вручил дипломы азербайджанским военнослужащим, успешно завершившим обучение на курсах.

К символическому пню были прикреплены эмблемы выпуска, после чего выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение была сделана памятная фотография", - говорится в информации ведомства.