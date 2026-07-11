Администрация Трампа высоко ценит надежность Азербайджана

Роль, которую Азербайджан сыграл в глобальных геополитических процессах, заслуживает восхищения. В США восхищаются выдающимся лидерством и государственным мастерством Президента Ильхама Алиева.

Об этом в комментарии Day.Az сказал региональный координатор Центральноазиатского исследовательского центра производительности (CAPRC) по юго-восточному Висконсину Питер Тейс, комментируя недавний визит члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дэйнса в Азербайджан.

По его словам, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенными Штатами, безусловно, будет и дальше способствовать укреплению трансатлантической экономической интеграции и уже закрепило за Баку статус одного из ключевых союзников Вашингтона в эти крайне неопределенные времена.

"Очевидно, что администрация Трампа-Вэнса высоко ценит тот уровень ответственности и надежности, который внешняя политика Азербайджана демонстрировала на мировой арене на протяжении последних двух десятилетий.

Недавний визит сенатора США Стива Дейнса является ярким примером того значения, которое Баку приобрел в международной политике. Экономическая политика и стратегия национальной безопасности Азербайджана внимательно изучаются различными сенаторами США. Благодаря этим значительным достижениям и институциональной прозрачности Азербайджан превратился в настоящий символ свободного рынка и эффективного управления в Европе, Азии и за их пределами.

Онлайн-платформа ASAN Visa является поистине дальновидным проектом, который сделал Азербайджан очень привлекательным и одним из ведущих направлений для прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство, пищевую промышленность и другие сферы", - сказал Тейс.

Он подчеркнул, что саммит 8 августа 2025 года в Вашингтоне стал поворотным моментом с точки зрения растущего значения Азербайджана для национальной безопасности США и общей экономической дипломатии Вашингтона: "Недавний визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку стал еще одним значительным достижением азербайджанской дипломатии. Все мы знаем, что правительство Азербайджана всегда было искренним по отношению к правительству США".

Говоря о приглашении Азербайджана на предстоящий саммит G20, эксперт отметил, что это является престижным признанием для страны.

"Ключевые международные участники саммита G20 уже некоторое время наблюдают за впечатляющими экономическими реформами Азербайджана. В результате этой неустанной работы Баку был приглашен принять участие в саммите G20.

Это заслуженное признание, за которым, я уверен, последуют и другие важные экономические достижения в рамках государственной политики Азербайджана. Баку продолжит усиливать свое региональное экономическое влияние, продвигать национальные интересы и развивать современное планирование интеграции логистических коридоров на Южном Кавказе и евразийском пространстве", - заключил Тейс.

Ибрагим Алиев