ING обновил прогноз роста ВВП Азербайджана

Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз по росту ВВП Азербайджана до 2029 года.

Согласно данным ING, в 2026 году годовой рост ВВП составит 2%, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По оценкам аналитиков, прогноз на 2027 год остался неизменным на уровне 3%, а на 2028 год ожидается рост ВВП на 2,3%: "В поквартальном разрезе на 2026 год прогнозируются следующие показатели: во втором квартале - 2%, в третьем - 3%, в четвертом - 3,3%".

В 2027 году динамика будет следующей: в первом квартале рост ожидается на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2%, в четвертом - 3,5%. В 2028 году годовой рост ВВП составит 2,3%

Отметим, что согласно опубликованному в мае макроэкономическому прогнозу Центрального банка Азербайджана, в 2026 году реальный ВВП страны увеличится на 1,1 процента, тогда как рост ненефтегазового сектора составит 3,2 процента.

Регулятор ожидает, что нефтегазовый сектор продолжит сдерживать общий экономический рост в 2026 году, в то время как основным драйвером экономики останутся ненефтяные отрасли. Ключевыми факторами роста ненефтяного сектора, по оценкам ЦБА, станут потребление домашних хозяйств, чистый экспорт товаров и услуг, а также валовое накопление основного капитала.

Согласно прогнозу Центрального банка, в 2027 году рост экономики ускорится до 3,2 процента, а ненефтегазовый сектор вырастет на 4,7 процента.

По оценке регулятора, нефтегазовый сектор сократится на 3,3 процента в 2026 году, а в 2027 году не покажет роста: "Таким образом, практически весь прирост экономики будет обеспечен за счет ненефтяного сектора".

В ЦБА также подчеркнули, что реализация прогнозов экономического роста на 2026-2027 годы будет во многом зависеть от динамики внутреннего и внешнего совокупного спроса.

Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2 процента в 2026 году.

"Мы ожидаем умеренное ускорение роста до 2 процентов в 2026 году, поскольку влияние более высоких цен на энергоносители будет уравновешено сдержанной бюджетной и денежно-кредитной политикой, а также умеренным ростом кредитования", - отмечают аналитики Fitch.

Вместе с тем эксперты KPMG Azerbaijan заявили Trend, что прогноз Fitch о росте ВВП на уровне 2 процентов в текущих условиях выглядит слишком оптимистичным.

"В январе-апреле 2026 года ВВП вырос всего на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как годом ранее этот показатель составлял 0,9 процента. Учитывая, что по итогам всего 2025 года рост экономики составил 1,4 процента, прогноз в 2 процента на 2026 год представляется не вполне реалистичным. Чтобы достичь такого результата по итогам года, в период с мая по декабрь экономика должна демонстрировать рост примерно на уровне 3 процентов, что потребует существенного ускорения. На фоне сокращения нефтегазового сектора и снижения инвестиций вероятность такого ускорения вызывает вопросы. Вместе с тем, по данным министерства экономики, текущее замедление частично связано с задержками в реализации отдельных государственных проектов, и их активизация в ближайшие месяцы может оказать поддержку экономическому росту", - отметили в KPMG.