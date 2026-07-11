Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае покушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него Соединенные Штаты готовы нанести по Ирану массированный ракетный удар.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"1000 ракет готовы к запуску и нацелены на Исламскую Республику Иран, и за ними немедленно последуют тысячи других, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках земного шара, и совершит покушение на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае на меня!" - написал Трамп.

По его словам, соответствующие приказы уже отданы.

"Вооруженные силы США готовы, хотят и могут в течение одного года, с возможностью продления, полностью уничтожить все районы Ирана", - подчеркнул американский лидер.