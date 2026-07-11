В Азербайджане произошел пожар в школе

В селе Йолчубейли Сабирабадского района произошел пожар в здании школы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации ведомства, в одноэтажном школьном здании общей площадью 150 кв. м сгорели горючие конструкции.

Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось защитить от огня расположенные поблизости строения.

Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.