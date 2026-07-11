https://news.day.az/society/1847267.html В Азербайджане произошел пожар в школе В селе Йолчубейли Сабирабадского района произошел пожар в здании школы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. По информации ведомства, в одноэтажном школьном здании общей площадью 150 кв. м сгорели горючие конструкции.
В Азербайджане произошел пожар в школе
В селе Йолчубейли Сабирабадского района произошел пожар в здании школы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
По информации ведомства, в одноэтажном школьном здании общей площадью 150 кв. м сгорели горючие конструкции.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось защитить от огня расположенные поблизости строения.
Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.
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