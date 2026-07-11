https://news.day.az/society/1847277.html Автомобиль упал в озеро в Азербайджане В селе Агъязы-Будуг Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль Opel потерял управление и съехал в озеро. По предварительным данным, водитель погиб. По факту происшествия проводится расследование.
Автомобиль упал в озеро в Азербайджане
В селе Агъязы-Будуг Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль Opel потерял управление и съехал в озеро.
По предварительным данным, водитель погиб.
По факту происшествия проводится расследование.
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