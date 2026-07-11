Автомобиль упал в озеро в Азербайджане

В селе Агъязы-Будуг Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль Opel потерял управление и съехал в озеро.

По предварительным данным, водитель погиб.

По факту происшествия проводится расследование.