Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания (TRIPP) может обеспечить долгосрочный импульс экономике Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Fitch Ratings.

"Несколько масштабных инфраструктурных инвестиционных проектов могут обеспечить дополнительные долгосрочные перспективы роста, включая Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", - отмечает рейтинговое агентство.

Аналитики Fitch также подчеркнули, что поддерживаемая США мирная инициатива с Азербайджаном значительно снизила риски военной эскалации в ближайшей перспективе, однако сохраняется неопределенность в отношении успешного завершения процесса, включая возможное проведение конституционного референдума.

"Кроме того, усиление дипломатической напряженности с Россией создает риски для экономики Армении, особенно учитывая ее значительную зависимость от российских энергоресурсов", - говорится в отчете.

Fitch отмечает, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Армении и обеспечивает более 80% импорта природного газа в страну на льготных условиях.

"На Россию приходится 35% экспорта армянских товаров. В последнее время Москва ввела ограничения на импорт и транзит армянской продовольственной продукции, а также пригрозила прекратить льготные поставки энергоносителей и торговлю необработанными алмазами в ответ на курс Еревана на сближение с Европейским союзом. Поскольку газ покрывает обеспечивает 61% энергопотребления страны, прекращение поставок или повышение цен может негативно сказаться на макроэкономическом, бюджетном и внешнем балансах", - заявили в Fitch.

Рейтинговое агентство ожидает, что инфляция в Армении в среднем составит 4,4% в 2026 году, после чего постепенно вернется к целевому показателю Центрального банка Армении в 3%.

"Рост инфляции начался еще до войны в Иране и был обусловлен повышением цен на продукты питания, услуги и расходы на всеобщее здравоохранение", - отметили в Fitch. При этом, по оценке агентства, ограничения России на импорт могут увеличить внутреннее предложение отдельных товаров и оказать дезинфляционное влияние.

Fitch ожидает, что Центральный банк Армении временно повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,75%.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.