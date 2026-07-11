Сагателяна и Карапетяна хотят лишить неприкосновенности

Генпрокуратура Армении намерена добиться лишения неприкосновенности двух ключевых фигур армянской оппозиции - Ишхана Сагателяна и Нарека Карапетяна, для уголовного преследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, генпрокурор Анна Вардапетян сейчас подытоживает ходатайства в отношении двух оппозиционных депутатов и намерена осенью представить их уже парламенту нового созыва.

В чем обвинят Сагателяна и Карапетяна пока неизвестно.