https://news.day.az/politics/1847301.html Президент Словакии едет в Азербайджан, посетит Карабах Президент Словакии Петер Пеллегрини в понедельник прибудет в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба словацкого лидера. Отмечается, что Пеллегрини посетит Карабах.
Президент Словакии едет в Азербайджан, посетит Карабах
Президент Словакии Петер Пеллегрини в понедельник прибудет в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба словацкого лидера.
Отмечается, что Пеллегрини посетит Карабах.
"Вместе с президентом в Азербайджан отправятся заместитель премьер-министра и министр обороны Роберт Калиняк, заместитель премьер-министра и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток и глава Национального банка Словакии Петр Кажимир", - говорится в сообщении администрации Пеллегрини.
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