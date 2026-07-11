Президент Словакии едет в Азербайджан, посетит Карабах

Президент Словакии Петер Пеллегрини в понедельник прибудет в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба словацкого лидера.

Отмечается, что Пеллегрини посетит Карабах.

"Вместе с президентом в Азербайджан отправятся заместитель премьер-министра и министр обороны Роберт Калиняк, заместитель премьер-министра и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток и глава Национального банка Словакии Петр Кажимир", - говорится в сообщении администрации Пеллегрини.