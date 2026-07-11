"Карабах" ведет переговоры по форварду сборной Кабо-Верде

Футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к нападающему российского "Акрона" Жилсону Беншимолу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб намерен подписать 24-летнего футболиста сборной Кабо-Верде.

Утверждается, что "Карабах" уже начал переговоры по возможному трансферу игрока.

В прошлом сезоне Беншимол провел 26 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

Форвард также выступал за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026.