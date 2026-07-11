https://news.day.az/sport/1847293.html "Карабах" ведет переговоры по форварду сборной Кабо-Верде Футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к нападающему российского "Акрона" Жилсону Беншимолу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб намерен подписать 24-летнего футболиста сборной Кабо-Верде. Утверждается, что "Карабах" уже начал переговоры по возможному трансферу игрока.
"Карабах" ведет переговоры по форварду сборной Кабо-Верде
Футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к нападающему российского "Акрона" Жилсону Беншимолу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб намерен подписать 24-летнего футболиста сборной Кабо-Верде.
Утверждается, что "Карабах" уже начал переговоры по возможному трансферу игрока.
В прошлом сезоне Беншимол провел 26 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.
Форвард также выступал за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026.
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