Журналист из Сенегала призвал изменить нарратив об Африке

Негативное освещение африканских стран в международных СМИ ежегодно обходится экономикам континента примерно в 4 миллиарда долларов, поскольку ухудшает восприятие инвесторами и повышает оценку страновых рисков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью СМИ заявил журналист из Сенегала Барка Ба на полях международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Страны, которые долгое время находились под господством других государств, должны вернуть себе право самостоятельно формировать собственные нарративы и общественное мнение. До сих пор Африка, по крайней мере большинство африканских стран, часто становится объектом стереотипов. Когда говорят об Африке, обычно речь идет о конфликтах, бедности и коррупции. Например, во время выборов в Кении около 88% материалов, публикуемых некоторыми СМИ, представляют страну в негативном свете и опираются на стереотипы", - сказал он.

По его словам, неблагоприятное информационное освещение африканских стран напрямую влияет на их возможности привлекать финансирование, выходить на международные рынки капитала и укреплять свой суверенитет.

"По оценкам, подобные негативные нарративы обходятся экономикам африканских стран примерно в 4 миллиарда долларов из-за ухудшения восприятия со стороны инвесторов и роста оценки инвестиционных рисков. Именно для того, чтобы исправить подобные искажения и предвзятость, проводятся такие инициативы, как мероприятия Бакинской инициативной группы. Они призваны изменить существующее восприятие, сделать информационную картину более объективной и помочь африканским и другим странам, долгое время находившимся под внешним влиянием, вернуть себе право самостоятельно рассказывать свою историю и формировать собственный нарратив", - подчеркнул Ба.

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.