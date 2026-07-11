Ла Лига может матчи первого тура из-за ЧМ-2026

До шести матчей первого тура Ла Лиги сезона-2026/2027 могут быть перенесены из-за участия футболистов испанских клубов в решающих стадиях чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Diario Sport, старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 14-16 августа, тогда как финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.

Согласно рекомендациям Ассоциации футболистов Испании, игрокам, принимавшим участие в мировом первенстве, должны быть предоставлены три недели отдыха и еще три недели на предсезонную подготовку перед возвращением к матчам за клубы.

По данным источника, перенос возможен даже в том случае, если под эти требования подпадает всего один футболист одной из команд.

На данный момент ожидается перенос четырех встреч: "Барселона" - "Атлетик", "Реал" - "Реал Сосьедад", "Атлетико" - "Малага" и "Сельта" - "Осасуна".

После завершения оставшихся четвертьфиналов чемпионата мира в список могут попасть еще два матча - "Валенсия" - "Бетис" и "Севилья" - "Райо Вальекано".

Как отмечает издание, президент Ла Лиги Хавьер Тебас при составлении календаря не ожидал, что столь большое число игроков испанских клубов дойдет до полуфиналов чемпионата мира. Расширение турнира до 48 сборных привело к еще большей нагрузке на календарь европейских чемпионатов перед стартом нового сезона.