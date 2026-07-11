Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района

11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о работе по восстановлению индивидуальных домов и инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гюнейхирман.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в оба села.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о работах по созданию социальной инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гунейхырман.

Было отмечено, что Гунейхырман расположен в одноименном административно-территориальном округе Ходжавендского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана антитеррористической операции.

До оккупации жители в основном занимались животноводством, виноградарством и земледелием. Здесь функционировали две школы, детский сад, больница, дом культуры, клуб, библиотека, спортивный комплекс, предприятие по производству хлеба и отдел связи.

В селе насчитывается в целом 549 индивидуальных домов, из которых 170 непригодны для проживания, 379 - частично пригодны. На данный момент 50 домов уже готовы к эксплуатации, в 147 домах продолжаются ремонтные работы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в остальных 182 домах.

Несколько дней назад в село вернулись 18 семей (72 человека).

В селе также проведен ряд работ, связанных с социальной инфраструктурой - проложен новый газопровод, восстановлена существующая газовая линия, установлено насосное оборудование на субартезианских скважинах, продолжается строительство насосной станции. Кроме того, полностью реконструирована внутрисельская водопроводная сеть, проложен волоконно-оптический кабель.

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Гузейхырман входит в состав одноименного административно-территориального округа Ходжавендского района. Село было оккупировано в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана. До оккупации жители села занимались виноградарством, зерноводством и животноводством. Здесь функционировали средняя школа, детские сады, клуб, библиотека.

В селе Гузейхырман насчитывается 447 индивидуальных домов, из которых 65 непригодны для проживания, а 382 - частично пригодны. В 244 домах ведутся ремонтно-восстановительные работы, 100 из них уже готовы принять жильцов. Работы в 144 домах завершатся в ближайшие месяцы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в оставшихся 138 домах.

Несколько дней назад в рамках начального этапа переселения в село вернулась 21 семья (87 человек).

В селе проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Так, проложены новые газовые линии, а существующая - восстановлена, субартезианские скважины оснащены насосным оборудованием, реконструированы водопроводная сеть и насосная станция. Кроме того, восстановлены существующие трансформаторные пункты, воздушные линии электропередачи и внутрисельская электросеть, проложена волоконно-оптическая кабельная линия. Также, отремонтированы здания Гузейхырманской сельской полной средней общеобразовательной школы на 460 ученических мест и яслей-детского сада на 40 мест. В селе сданы в эксплуатацию объекты общественного питания.

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Затем глава государства побывал в доме переселившегося в село Низамеддина Алиева.

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