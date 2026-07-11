https://news.day.az/unusual/1847312.html Так выглядит колобома - ВИДЕО В сети распространилось необычное видео, демонстрирующее, как выглядит колобома. Колобома - это врожденная особенность развития глаза, которая формируется еще до рождения. В большинстве случаев она не представляет опасности, однако иногда может влиять на зрение.
Так выглядит колобома - ВИДЕО
В сети распространилось необычное видео, демонстрирующее, как выглядит колобома.
Колобома - это врожденная особенность развития глаза, которая формируется еще до рождения. В большинстве случаев она не представляет опасности, однако иногда может влиять на зрение.
При колобоме зрачок может иметь необычную форму - напоминать замочную скважину, каплю или вытянутый овал.
Day.Az представляет вниманию читателей это видео:
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