Так выглядит колобома

В сети распространилось необычное видео, демонстрирующее, как выглядит колобома.

Колобома - это врожденная особенность развития глаза, которая формируется еще до рождения. В большинстве случаев она не представляет опасности, однако иногда может влиять на зрение.

При колобоме зрачок может иметь необычную форму - напоминать замочную скважину, каплю или вытянутый овал.

Day.Az представляет вниманию читателей это видео: