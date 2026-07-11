Станцию нефтепровода Баку–Батуми могут признать памятником

Перекачивающая насосная станция нефтепровода Баку-Батуми, построенная в 1904 году и расположенная в селе Каррар Кюрдамирского района, может быть включена в список историко-культурных памятников.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Сообщается, что в настоящее время этот объект не включен в список историко-культурных памятников, находящихся под государственной охраной. Однако с учетом его исторической и архитектурной значимости объект взят на учет, а вопрос о включении его в список историко-культурных памятников будет рассмотрен на ближайших заседаниях Экспертного совета по выявлению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры.