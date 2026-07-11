В Баку ожила одна из самых загадочных легенд Востока - Царица змей Шахмаран

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся закрытый просмотр нового рок-мюзикла "Шахмаран", созданного по мотивам одной из самых известных легенд Востока.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, советник министра культуры Джахангир Селимханов, заведующая сектором исполнительских искусств отдела художественной политики министерства культуры Беюкханым Талыбова, а также известный театральный и киноактер, режиссер, народный артист Джахангир Новрузов.

В основе спектакля лежит древняя легенда о Шахмаран - мудрой царице змей, олицетворяющей знания, милосердие, верность и самопожертвование. Судьба юноши, случайно оказавшегося в ее таинственном подземном мире, становится отправной точкой драматической истории о доверии и предательстве, любви и нравственном выборе, за который героям приходится платить высокую цену.

Оригинальное художественное решение, современная режиссерская интерпретация, рок-музыка, выразительная сценография и яркие актерские работы были высоко оценены участниками просмотра. После показа состоялось обстоятельное обсуждение с творческой группой, в ходе которого были рассмотрены различные художественные аспекты постановки.

Высказанные замечания и предложения были внимательно выслушаны создателями спектакля. По итогам обсуждения принято решение включить рок-мюзикл "Шахмаран" в репертуар театра.

Автор либретто и режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова, музыку написал заслуженный артист Вугар Джамалзаде, художник-постановщик спектакля Вюсал Рагим, хормейстер - Малахат Гасымова, ассистент режиссера - Эльмаддин Дадашов.

Над пластическим решением работали народный артист Пярвиз Мамедрзаев и Заур Алиев.

Главные роли исполняют народный артист Пярвиз Мамедрзаев, Айдан Гасанова, Эмрах Дадашов, Самедзаде Хасиев, Гусейн Алили и Мурад Фарзалиев.

В постановке также задействованы хор и балетная труппа театра, что делает сценическое действие более масштабным, динамичным и эмоционально насыщенным.