Ученые впервые стали свидетелями рождения части коры Земли

Ученые впервые в истории наблюдали рождение нового морского дна - не по косвенным следам, а в реальном времени. За два часа произошло то, что в норме растягивается на тысячи лет. Событие зафиксировала донная обсерватория OHA-GEODAMS, а описал морской геофизик Жан-Ив Руайе из Национального центра научных исследований Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature.

Спрединг - процесс раздвижения тектонических плит в зонах срединно-океанических хребтов. Поднимающаяся из мантии магма заполняет образующуюся щель и застывает, формируя новое дно. Именно этот механизм непрерывно обновляет океаническую кору - но застать его в действии за одно событие раньше никому не удавалось.

Событие у Юго-Восточного Индийского хребта оказалось исключительным по масштабу. Менее чем за два часа в систему вертикальных трещин - даек - в земной коре было закачано 150 миллионов кубометров магмы. Хребет раздвинулся со скоростью около 5 сантиметров в минуту - в 500 000 раз быстрее среднегодовой нормы. Морское дно над зоной внедрения просело на 4,2 метра.

Важная деталь: событие прошло почти без обычных землетрясений. Это объясняет давнюю загадку зон спрединга - "дефицит" сейсмической активности. Когда магма движется достаточно быстро, порода не успевает накапливать напряжение и трескаться - она просто расступается.

Открытие впервые дает ученым возможность сопоставить теоретические модели спрединга с реальными данными о скоростях и объемах магматических потоков.