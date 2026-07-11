Cамолеты Израиля атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС совершили по меньшей мере пять налетов на военные объекты шиитской организации "Хезболла" в городе Эль-Мансури на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его сведениям, бомбардировкам подверглись в том числе несколько домов, оставленных жителями. Из районов, по которым были нанесены удары, в небо поднимаются столбы густого дыма.

Ранее представитель израильской армии заявил, что в Эль-Мансури, расположенном в пограничном округе Тир, была обнаружена террористическая инфраструктура "Хезболла".