https://news.day.az/world/1847338.html Cамолеты Израиля атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана Истребители израильских ВВС совершили по меньшей мере пять налетов на военные объекты шиитской организации "Хезболла" в городе Эль-Мансури на юге Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Janoubia. По его сведениям, бомбардировкам подверглись в том числе несколько домов, оставленных жителями.
Cамолеты Израиля атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Истребители израильских ВВС совершили по меньшей мере пять налетов на военные объекты шиитской организации "Хезболла" в городе Эль-Мансури на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Janoubia.
По его сведениям, бомбардировкам подверглись в том числе несколько домов, оставленных жителями. Из районов, по которым были нанесены удары, в небо поднимаются столбы густого дыма.
Ранее представитель израильской армии заявил, что в Эль-Мансури, расположенном в пограничном округе Тир, была обнаружена террористическая инфраструктура "Хезболла".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре