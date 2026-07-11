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Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас

Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас, праздник для всего азербайджанского народа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.