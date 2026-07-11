Президент Ильхам Алиев: Наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима

Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

Президент подчеркнул, что наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима.