https://news.day.az/officialchronicle/1847332.html Президент Ильхам Алиев: Наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу.
Президент Ильхам Алиев: Наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима
Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
Президент подчеркнул, что наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима.
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