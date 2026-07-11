Марукян доигрался

Автор: Мехти Ахмедзаде

Лидер "Просвещенной Армении", непросвещенный Эдмон Марукян, похоже, доигрался писать всякую пакость про Никола Пашиняна в соцсетях. Как стало известно, сегодня армянский премьер подал на него в суд.

Параллельно глава правительства обратился в суд иском против экс-представительницы "Гражданского договора" Софии Овсепян, от которой Воваевич требует извинения и опровергнуть заявления о фальсификации выборов. Сумма претензий составляет 6 миллионов драмов (около 27764 AZN). 2 миллиона Пашинян требует за оскорбления и 4 миллиона за клевету

Что касается Марукяна, детали требований на данный момент остаются неизвестными. Известно лишь, что основанием для обращения в суд стала публикация видеоролика в личном Telegram-канале политика, сделанная вскоре после проведения выборов. Учитывая то, как Эдик постоянно пишет какую-то гадость про армянского премьера, думаем, что претензии будут такие же, что и в случае с Овсепян.

Согласно армянскому законодательству, за публичное оскорбление можно потребовать компенсацию в размере до 3 млн драмов, а за распространение клеветы - до 6 млн драмов. При наличии обоих нарушений общая сумма требований может достигать 9 млн драмов, однако окончательный размер компенсации определяет суд.

Сколько бы в конечном итоге ни предъявили Марукяну, заплатить он, наверное, вряд ли сможет, ибо после того, как Пашинян погнал его с роли посла по особым поручениям, Эдик ничем не занимался - только писал публикации в соцсетях.

Посмотрим, чем закочится вся эта история для экс-попа.