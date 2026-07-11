Названы объемы добычи газа и конденсата на месторождении «Абшерон»

В рамках этапа Схемы ранней добычи разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" к настоящему времени добыто около 4,8 миллиарда кубометров газа и около 1,8 миллиона тонн конденсата.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Исполнилось три года с начала добычи в рамках этапа Схемы ранней добычи разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, в 100 км к юго-востоку от побережья. В совместное предприятие входят TotalEnergies EP Absheron B.V. (TEPAB) (35%), SOCAR Absheron (35%) и ADNOC XRG (30%). Добыча в рамках первого этапа разработки началась в июле 2023 года. На первом этапе подводная добывающая скважина была подключена к новой платформе переработки газа, соединенной с существующими объектами SOCAR на "Нефтяных Камнях". Суточная добывающая мощность составляет 4 миллиона кубометров газа и 13 000 баррелей конденсата. Газ реализуется на внутреннем рынке Азербайджана.

После 1-го этапа партнеры приняли решение продолжить полномасштабную разработку месторождения "Абшерон" посредством предварительного технического проектирования (FEED), старт которому был дан в начале 2025 года. Целью поставлено принятие Окончательного инвестиционного решения (FID) в течение 2026 года. В рамках проекта полномасштабной разработки месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, начало добычи первого природного газа запланировано на 1 сентября 2029 года. Срок эксплуатации проекта, как ожидается, составит около 30 лет. В период пиковой добычи на этапе полномасштабной разработки месторождения планируется обеспечить дополнительную добычу в объеме 110 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Концепция разработки включает значительный этап подводной разработки посредством трех глубоководных скважин, подключаемых к новым объектам, строящимся на суше в районе Сангачал, с помощью 140-километрового многофазного подводного трубопровода для переработки и экспорта газа и жидкостей. В период пиковой добычи на 2-м этапе суточная добыча газа составит 12,7 миллиона кубометров (4,5 миллиарда кубометров в год), и в дополнение к добыче по 1-му этапу на начальном периоде будет добываться 35 000 баррелей конденсата в сутки.