https://news.day.az/officialchronicle/1847341.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман Ходжавендского района города Шуша. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман Ходжавендского района города Шуша.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Желаю вам здоровья, живите счастливо. Пусть отныне вас обходят стороной беды и несчастья. Достойно воспитывайте своих детей, в духе патриотизма, чтобы они росли с любовью в сердце к азербайджанскому народу и своему государству. Когда понадобится - верю, что больше не понадобится, - но если понадобится, все должны знать, что "Железный кулак" на месте и будет на месте".
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