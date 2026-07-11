Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства побывал в доме жителя села Асада Асадова.
Представляем вниманию читателей искреннюю беседу Президента Ильхама Алиева с семьей Асадовых:
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Жители: Здравствуйте, добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.
Президент Ильхам Алиев: Как вы? Как вам живется?
Житель: Большое спасибо, у нас все хорошо, да будет Аллах доволен Вами.
Жительница: Да поможет Вам Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.
Житель: Все благодаря Вам. Да, да, слава Аллаху.
Жительница: Да упокоит Аллах души наших шехидов.
Президент Ильхам Алиев: Вы вернулись в родной Карабах.
Житель: Конечно, благодаря Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов, благодаря им. Благодаря Вам - нашему Верховному главнокомандующему.
Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души. Как жилищные условия?
Житель: Прекрасные, благодаря Вам. Да, конечно, хорошие. Я Вам признателен, все в порядке.
Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?
Житель: В поселке "Умид" Гарадагского района.
Президент Ильхам Алиев: В поселке "Умид"?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: В конце 1990-х годов в поселке "Умид". С тех пор там и жили?
Житель: Да упокоит Аллах душу великого лидера Гейдара Алиева. Да, да, жили там.
Президент Ильхам Алиев: Мы вместе приезжали.
Житель: Да, с тех пор мы там и остались.
Президент Ильхам Алиев: Как дела, дочка?
Житель: Да будет Аллах доволен Вами.
Президент Ильхам Алиев: У тебя все хорошо? Какая красивая девочка!
Жительница: Спасибо.
Житель: Господин Президент, я еще раз говорю, все это благодаря Вам. Да хранит Вас великий Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Справедливость была восстановлена.
Житель: Да, конечно, и это тоже благодаря Вам. Куда бы ни ударил "Железный кулак" - там Азербайджан, да.
Президент Ильхам Алиев: Эти места долгие годы находились под оккупацией.
Житель: Да. Вы написали победную историю Азербайджана.
Жительница: Да поможет Вам Аллах.
Житель: Да будет доволен Вами Аллах. Благодарю Вас. Пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь и благословение. Будьте всегда во главе нашей страны.
Президент Ильхам Алиев: Видите, здесь девочка хлопает в ладоши. Доченька, хлопай, хлопай.
Представитель: Господин Президент, Асад-киши был участником Отечественной войны.
Житель: Да, Вы наградили меня двумя медалями.
Президент Ильхам Алиев: На каких направлениях сражался? Смотри, она бежит к матери. Давай сфотографируемся, потом пойдешь.
Жительница: Конечно.
Президент Ильхам Алиев: А где другая девочка?
Жительница: Гюляр, Гюляр.
Президент Ильхам Алиев: С ней мы сфотографируемся отдельно. Кажется, она ко мне привыкла, да? На каком направлении?
Житель: На джебраильском, зангиланском направлениях. Мы подорвались на мине в Гюлябирде. Я награжден Вами двумя медалями.
Президент Ильхам Алиев: Вы ушли добровольцем?
Президент: Да, добровольцем.
Жительница: Добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Жительница: Да поможет Вам Аллах.
Представитель: Одна, две, три комнаты, а это зал.
Президент Ильхам Алиев: Столовая.
Житель: Мои медали там, где Вы стоите.
Представитель: Четыре комнаты и кухня.
Президент Ильхам Алиев: Ваши медали здесь.
Житель: Это - за Лачин, за Губадлы. А это - медаль "Участник Отечественной войны". Да хранит Вас Аллах, большое спасибо, мы Вам признателны. Да будет доволен Вами Аллах, пусть Он хранит Вас от бед.
Представитель: Есть и вспомогательные постройки, имеются все возможности для ведения хозяйства, большая территория.
Президент Ильхам Алиев: Вид тоже очень красивый.
Житель: Прекрасный.
Президент Ильхам Алиев: В поселке "Умид" картина была совсем другой.
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: Пыль, грязь.
Житель: Господин Президент, знаете, не столько пыли было, сколько сырости. Да будет Вами доволен Аллах.
Президент Ильхам Алиев: А здесь - курорт. Прекрасный воздух, вода, красивая природа.
Житель: Благодаря Вам.
Президент Ильхам Алиев: А на рассвете, когда смотришь, глазам приятно.
Житель: Слава Аллаху, здесь есть фрукты, есть черешневые деревья.
Президент Ильхам Алиев: Черешни, яблони.
Житель: Все есть.
Президент Ильхам Алиев: Это ваш участок?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: Иди сюда, иди, куда ты убежала? Куда ты убежала, девочка?
Житель: Сфотографируйся с дедушкой.
Президент Ильхам Алиев: Как ее зовут?
Житель: Гюляр.
Президент Ильхам Алиев: Гюляр. Машаллах.
Жительница: Спасибо.
Юноша: Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?
Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся. Это айвовое дерево?
Житель: Да, айвовое. Это грушевое дерево.
Президент Ильхам Алиев: Вы тоже подходите, все вместе. Чем вы будете здесь заниматься?
Житель: Я уже работаю здесь.
Жительница: Поцелуй дедушку, ты тоже поцелуй. Большое спасибо.
Представитель: Асад, чем ты будешь заниматься?
Житель: В настоящее время я работаю, работаю на железной дороге. Иншаллах, в будущем, если будет позволено, я бы и скот здесь для себя держал.
Президент Ильхам Алиев: Что значит разрешение? Это рекомендация.
Житель: Рекомендация.
Президент Ильхам Алиев: Обязательно.
Представитель: Мы создали местным жителям условия для развития фермерских хозяйств, и здесь в том числе.
Житель: Да, да.
Президент Ильхам Алиев: Овцы, ягнята, козы. Сейчас здесь столько корма для скота. Держите скот, держите птицу. То есть используйте эту землю. Вода тоже есть.
Житель: Разобью огород. Господин Президент, большое спасибо за то, что создали нам эти условия. Пусть Аллах всегда будет доволен Вами, долгих Вам лет жизни.
Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.
Житель: Благодарю.
Президент Ильхам Алиев: Будьте счастливы.
Жители: Спасибо Вам, спасибо. Да поможет Вам Аллах, да хранит Аллах Ваших детей. Аминь. Спасибо.
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