Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства побывал в доме жителя села Асада Асадова.

Представляем вниманию читателей искреннюю беседу Президента Ильхама Алиева с семьей Асадовых:

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Здравствуйте, добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Как вы? Как вам живется?

Житель: Большое спасибо, у нас все хорошо, да будет Аллах доволен Вами.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Житель: Все благодаря Вам. Да, да, слава Аллаху.

Жительница: Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Вы вернулись в родной Карабах.

Житель: Конечно, благодаря Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов, благодаря им. Благодаря Вам - нашему Верховному главнокомандующему.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души. Как жилищные условия?

Житель: Прекрасные, благодаря Вам. Да, конечно, хорошие. Я Вам признателен, все в порядке.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: В поселке "Умид" Гарадагского района.

Президент Ильхам Алиев: В поселке "Умид"?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: В конце 1990-х годов в поселке "Умид". С тех пор там и жили?

Житель: Да упокоит Аллах душу великого лидера Гейдара Алиева. Да, да, жили там.

Президент Ильхам Алиев: Мы вместе приезжали.

Житель: Да, с тех пор мы там и остались.

Президент Ильхам Алиев: Как дела, дочка?

Житель: Да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: У тебя все хорошо? Какая красивая девочка!

Жительница: Спасибо.

Житель: Господин Президент, я еще раз говорю, все это благодаря Вам. Да хранит Вас великий Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Справедливость была восстановлена.

Житель: Да, конечно, и это тоже благодаря Вам. Куда бы ни ударил "Железный кулак" - там Азербайджан, да.

Президент Ильхам Алиев: Эти места долгие годы находились под оккупацией.

Житель: Да. Вы написали победную историю Азербайджана.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Житель: Да будет доволен Вами Аллах. Благодарю Вас. Пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь и благословение. Будьте всегда во главе нашей страны.

Президент Ильхам Алиев: Видите, здесь девочка хлопает в ладоши. Доченька, хлопай, хлопай.

Представитель: Господин Президент, Асад-киши был участником Отечественной войны.

Житель: Да, Вы наградили меня двумя медалями.

Президент Ильхам Алиев: На каких направлениях сражался? Смотри, она бежит к матери. Давай сфотографируемся, потом пойдешь.

Жительница: Конечно.

Президент Ильхам Алиев: А где другая девочка?

Жительница: Гюляр, Гюляр.

Президент Ильхам Алиев: С ней мы сфотографируемся отдельно. Кажется, она ко мне привыкла, да? На каком направлении?

Житель: На джебраильском, зангиланском направлениях. Мы подорвались на мине в Гюлябирде. Я награжден Вами двумя медалями.

Президент Ильхам Алиев: Вы ушли добровольцем?

Президент: Да, добровольцем.

Жительница: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Представитель: Одна, две, три комнаты, а это зал.

Президент Ильхам Алиев: Столовая.

Житель: Мои медали там, где Вы стоите.

Представитель: Четыре комнаты и кухня.

Президент Ильхам Алиев: Ваши медали здесь.

Житель: Это - за Лачин, за Губадлы. А это - медаль "Участник Отечественной войны". Да хранит Вас Аллах, большое спасибо, мы Вам признателны. Да будет доволен Вами Аллах, пусть Он хранит Вас от бед.

Представитель: Есть и вспомогательные постройки, имеются все возможности для ведения хозяйства, большая территория.

Президент Ильхам Алиев: Вид тоже очень красивый.

Житель: Прекрасный.

Президент Ильхам Алиев: В поселке "Умид" картина была совсем другой.

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Пыль, грязь.

Житель: Господин Президент, знаете, не столько пыли было, сколько сырости. Да будет Вами доволен Аллах.

Президент Ильхам Алиев: А здесь - курорт. Прекрасный воздух, вода, красивая природа.

Житель: Благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: А на рассвете, когда смотришь, глазам приятно.

Житель: Слава Аллаху, здесь есть фрукты, есть черешневые деревья.

Президент Ильхам Алиев: Черешни, яблони.

Житель: Все есть.

Президент Ильхам Алиев: Это ваш участок?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Иди сюда, иди, куда ты убежала? Куда ты убежала, девочка?

Житель: Сфотографируйся с дедушкой.

Президент Ильхам Алиев: Как ее зовут?

Житель: Гюляр.

Президент Ильхам Алиев: Гюляр. Машаллах.

Жительница: Спасибо.

Юноша: Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся. Это айвовое дерево?

Житель: Да, айвовое. Это грушевое дерево.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже подходите, все вместе. Чем вы будете здесь заниматься?

Житель: Я уже работаю здесь.

Жительница: Поцелуй дедушку, ты тоже поцелуй. Большое спасибо.

Представитель: Асад, чем ты будешь заниматься?

Житель: В настоящее время я работаю, работаю на железной дороге. Иншаллах, в будущем, если будет позволено, я бы и скот здесь для себя держал.

Президент Ильхам Алиев: Что значит разрешение? Это рекомендация.

Житель: Рекомендация.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно.

Представитель: Мы создали местным жителям условия для развития фермерских хозяйств, и здесь в том числе.

Житель: Да, да.

Президент Ильхам Алиев: Овцы, ягнята, козы. Сейчас здесь столько корма для скота. Держите скот, держите птицу. То есть используйте эту землю. Вода тоже есть.

Житель: Разобью огород. Господин Президент, большое спасибо за то, что создали нам эти условия. Пусть Аллах всегда будет доволен Вами, долгих Вам лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Житель: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Будьте счастливы.

Жители: Спасибо Вам, спасибо. Да поможет Вам Аллах, да хранит Аллах Ваших детей. Аминь. Спасибо.