Баку примет этап Женской серии ФИБА 3x3

18-19 июля на площади Фонтанов в Баку пройдет Женская серия ФИБА 3x3.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана и клуб "Нефтчи SOCAR" выступят на домашней площадке.

Состав участников выглядит следующим образом:

"Нефтчи SOCAR", Азербайджан, "Рапид Бухарест" (Румыния), "Улан-Батор Амазонс" (Монголия), Испания, Чили, Австрия, Латвия, Литва, Чехия, "Прага" (Чехия), Словакия, Сингапур, Бразилия, "Кампала" (Уганда) и Бенин.