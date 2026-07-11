https://news.day.az/sport/1847347.html Баку примет этап Женской серии ФИБА 3x3 18-19 июля на площади Фонтанов в Баку пройдет Женская серия ФИБА 3x3. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана и клуб "Нефтчи SOCAR" выступят на домашней площадке. Состав участников выглядит следующим образом:
Баку примет этап Женской серии ФИБА 3x3
18-19 июля на площади Фонтанов в Баку пройдет Женская серия ФИБА 3x3.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана и клуб "Нефтчи SOCAR" выступят на домашней площадке.
Состав участников выглядит следующим образом:
"Нефтчи SOCAR", Азербайджан, "Рапид Бухарест" (Румыния), "Улан-Батор Амазонс" (Монголия), Испания, Чили, Австрия, Латвия, Литва, Чехия, "Прага" (Чехия), Словакия, Сингапур, Бразилия, "Кампала" (Уганда) и Бенин.
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