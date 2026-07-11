Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата Европы

В столице Северной Македонии, Скопье, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш борец вольного стиля Гаджи Керимов (70 кг) в финале одержал победу над представителем Франции Байсангуром Битмурзаевым с явным преимуществом (10:0) и стал чемпионом Европы U-20.

Мухаммед Исмаилов (57 кг) победил француза Гаспара Шену с явным преимуществом (11:0) и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы U-20.

Башир Вердиев (65 кг) с явным преимуществом (12:1) нанес поражение венгру Мозесу Ласло, выиграв бронзовую медаль.

Магомед Аббасзаде (86 кг) в полуфинале уступил представителю Армении Размику Епремяну по принципу последнего очка (1:1) и завтра поборется за "бронзу".

Гусейн Мамедтагизаде (92 кг) в полуфинале проиграл россиянину Артуру Тогоеву со счетом 0:10 и завтра также проведет поединок за бронзовую медаль.

Эльджан Исмаилзаде (79 кг) в схватке за "бронзу" против армянина Нарека Никогосяна вел в счете 10:4, но в итоге уступил на туше.