https://news.day.az/world/1847344.html Мощный ливень и град обрушились на Москву - ВИДЕО Мощный, локальный ливень с градом обрушился на Москву. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В некоторых районах наблюдаются сильные порывы ветра, гром и молния. Также ожидается то, что случается раз в 10 лет: столкновение двух циклонов - балтийского циклона "Бернадетт" и каспийского.
Мощный ливень и град обрушились на Москву - ВИДЕО
Мощный, локальный ливень с градом обрушился на Москву.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В некоторых районах наблюдаются сильные порывы ветра, гром и молния. Также ожидается то, что случается раз в 10 лет: столкновение двух циклонов - балтийского циклона "Бернадетт" и каспийского.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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