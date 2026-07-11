Мощный ливень и град обрушились на Москву

Мощный, локальный ливень с градом обрушился на Москву.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В некоторых районах наблюдаются сильные порывы ветра, гром и молния. Также ожидается то, что случается раз в 10 лет: столкновение двух циклонов - балтийского циклона "Бернадетт" и каспийского.

Представляем вашему вниманию данное видео: