Во Франции объявили красный уровень опасности

Наивысший (красный) уровень погодной опасности из-за жары объявлен в 37 из 96 департаментов европейской части Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные национальной метеослужбы Météo-France.

Кроме того, еще в 59 департаментах объявлен предпоследний (оранжевый) уровень угрозы. Метеослужба ожидает, что в некоторых районах республики воздух прогреется до 41 градуса.

В июне Франция уже пережила продолжительный период аномальной жары: на протяжении двух недель с 17 июня на территории страны наблюдались нехарактерные для этого месяца температуры. Средняя температура воздуха составляла 30 градусов 23 и 24 июня, эти дни стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в республике. На фоне продолжительной жары во многих регионах были зафиксированы природные пожары.