На Приморском бульваре спасли тонувшего мужчину

В Баку сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли мужчину, оказавшегося под угрозой утопления в акватории Приморского национального парка.

Как сообщили Day.Az в МЧС, информация о происшествии поступила на горячую линию "112". Инцидент произошел на территории Сабаильского района столицы.

На место незамедлительно прибыла водолазно-поисковая группа "Бакинский бульвар" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате оперативно проведенной спасательной операции водолазы совместно с сотрудником Службы охраны Управления Приморского бульвара спасли Ильгара Газанфар оглы Гаджиева, 1961 года рождения.