Prezident İlham Əliyev: Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmayıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Xocavənd rayonunun Quzeyxırman və Güneyxırman kəndlərində sakinlərlə görüşündən daha bir videoçarx paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmamışdır, özü də cəmi 44 gün ərzində".