https://news.day.az/azerinews/1847350.html Prezident İlham Əliyev: Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmayıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Xocavənd rayonunun Quzeyxırman və Güneyxırman kəndlərində sakinlərlə görüşündən daha bir videoçarx paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Prezident İlham Əliyev: Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmayıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Xocavənd rayonunun Quzeyxırman və Güneyxırman kəndlərində sakinlərlə görüşündən daha bir videoçarx paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmamışdır, özü də cəmi 44 gün ərzində".
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