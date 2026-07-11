ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выдвинул серию серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о возможных нарушениях в ходе внутренних расследований и в финансовой деятельности организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

По словам Молины, ФИФА закрыла дело в отношении бывшего тренера женских молодежных сборных Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения пяти футболисток в сексуальном насилии, сославшись на недостаток доказательств. Также журналист утверждает, что призовые за победу Аргентины на чемпионате мира-2022 были перечислены не AFA, а зарегистрированной в Майами компании, которая, по его данным, находится под расследованием ФБР по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

По версии Молины, тесные связи руководства ФИФА с топ-функционерами южноамериканского футбола обеспечили КОНМЕБОЛ значительное влияние. На данный момент ФИФА официально не прокомментировала выдвинутые обвинения.

Ранее издание La Nacion сообщило, что ФИФА может ввести санкции против сборной Аргентины из-за коррупционного скандала в AFA. Глава организации Клаудио Тапиа и несколько его подчиненных подозреваются в незаконном обогащении.