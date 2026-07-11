Оман и Иран продолжат переговоры по безопасности в Ормузском проливе

Оман и Иран договорились продолжить консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оманский МИД по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Маскате.

"Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении ведомства. Как отмечается, переговоры министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи были организованы "на фоне последствий недавних событий" в регионе.

Ранее МИД Ирана сообщил, что министры уделили особое внимание созданию "подходящих механизмов обеспечения безопасного прохода судов" через пролив в соответствии со статьей 5 американо-иранского меморандума.