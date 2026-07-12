Призер Олимпийских игр Маттео Моранди провел мастер-класс для азербайджанских гимнастов

11 июля на Национальной арене гимнастики состоялся мастер-класс бронзового призера летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по спортивной гимнастике Маттео Моранди.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

В мастер-классе приняли участие члены национальной сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике. В ходе занятия Маттео Моранди поделился с молодыми гимнастами своим богатым опытом участия в международных соревнованиях, подробно рассказав о техническом исполнении различных гимнастических элементов, эффективной организации тренировочного процесса и принципах подготовки к соревнованиям.

На протяжении мастер-класса участники ознакомились с важностью индивидуального подхода в тренировочном процессе, правильной техникой выполнения упражнений и ключевыми аспектами достижения высоких результатов. Гимнасты также получили возможность задать интересующие их вопросы и воспользоваться опытом спортсмена мирового уровня.